Zelenskiy diz que condições russas para cessar-fogo no Mar Negro são "irrealistas"

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta quinta-feira que as condições da Rússia para um cessar-fogo no Mar Negro são "irrealistas" e que a Rússia estava tentando arrastar as conversações para obter mais terras.

Ele também afirmou que a suspensão das sanções contra a Rússia no momento seria um "desastre para a diplomacia".

(Reportagem de Max Hunder)