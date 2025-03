Zelenskiy diz que Rússia atingiu infraestrutura de energia da Ucrânia e que EUA deveriam reagir

Kiev (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta quinta-feira que a artilharia russa danificou a infraestrutura de energia da Ucrânia na cidade de Kherson, na linha de frente, dois dias depois que os EUA anunciaram que cada lado havia concordado com uma trégua nos ataques ao setor de energia.

"Dois dias atrás, houve uma noite em que não houve ataques ao setor de energia, hoje a infraestrutura de energia na cidade de Kherson foi danificada pela artilharia russa", disse Zelenskiy em Paris. "Acredito que os EUA deveriam responder com ações."

Os Estados Unidos anunciaram acordos separados com Kiev e Moscou na terça-feira para interromper os ataques no Mar Negro e contra as instalações de energia um do outro, o primeiro acordo desse tipo desde que Donald Trump retornou à Casa Branca em janeiro.