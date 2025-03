Brasil e Vietnã discutem acordos sobre aviões, carne bovina e a cúpula do Brics

A Embraer e a JBS fazem parte de uma grande delegação empresarial que acompanha Lula em sua viagem ao Vietnã.

Os dois países assinaram um plano de ação de cinco anos, que, segundo as autoridades, concentra-se em defesa, agricultura, energia e tecnologia, além de outros pactos, incluindo um sobre cooperação em futebol.

Lula convidou o Vietnã para a cúpula do Brics que o Brasil sediará em julho. O primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, participou de uma cúpula do Brics como observador pela primeira vez no ano passado, mas Hanói até agora não aceitou um convite para se tornar um parceiro formal do grupo liderado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Cuong não fez nenhum comentário sobre o Brics em sua declaração pública.

Lula disse que a presidência brasileira do Mercosul no segundo semestre do ano "vai trabalhar em prol de um acordo com o Vietnã que seja equilibrado e beneficie os dois lados", o que implica que haverá conversações sobre um acordo comercial entre o Vietnã e o bloco sul-americano.

Ele também propôs a expansão da cooperação técnica com o Vietnã nas plantações de café, em um momento em que os dois maiores produtores de café do mundo estão enfrentando desafios decorrentes das mudanças climáticas.