Forte terremoto no Sudeste Asiático mata várias pessoas e Mianmar declara estado de emergência

A mídia local informou que um hotel em Aung Ban, no Estado de Shan, desmoronou em escombros, com um veículo, o Democratic Voice of Burma, informando que duas pessoas haviam morrido e 20 estavam presas.

Vídeos e imagens postados pelo Myanmar Now mostraram um telhado destruído em um mercado na capital, Naypyitaw.

Em Mandalay, as imagens do canal mostraram que uma torre de relógio havia desmoronado e parte do muro do Palácio de Mandalay estava em ruínas.

A agência de notícias chinesa Xinhua disse que fortes tremores foram sentidos no sudoeste da província de Yunnan, que faz fronteira com Mianmar, mas não houve relatos de vítimas.

Testemunhas contatadas em Yangon, a maior cidade de Mianmar, disseram que muitas pessoas saíram correndo dos prédios.

Uma torre de escritórios no centro de Bangcoc balançou de um lado para o outro por pelo menos dois minutos, com portas e janelas rangendo ruidosamente, segundo testemunhas.