Israel atinge prédio nos subúrbios do sul de Beirute, o primeiro desde a trégua

O ataque, que foi ouvido em toda Beirute e produziu uma grande coluna de fumaça preta, seguiu-se a uma ordem de retirada dada pelos militares israelenses para a vizinhança e três ataques menores de drones direcionados ao prédio, com a intenção de serem tiros de advertência, disseram fontes de segurança à Reuters.

A ordem de retirada deixou os moradores da área em pânico, correndo para fugir a pé enquanto o tráfego entupia as ruas fora da área, disseram os repórteres da Reuters na região.

Os subúrbios do sul de Beirute, um reduto do Hezbollah conhecido como Dahiyeh, foram atingidos no ano passado por ataques israelenses que mataram muitos dos principais líderes do grupo, incluindo seu poderoso chefe Sayyed Hassan Nasrallah em um ataque aéreo em setembro.

Uma trégua intermediada pelos Estados Unidos em novembro pôs fim aos combates e determinou que o sul do Líbano ficasse livre de combatentes e armas do Hezbollah, que as tropas libanesas fossem enviadas para a área e que as tropas terrestres israelenses se retirassem da zona.

Mas a trégua foi abalada na última semana por dois casos de disparos vindos do sul do Líbano -- vários foguetes disparados em 22 de março e outro conjunto disparado na manhã de sexta-feira.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que o governo libanês tinha responsabilidade direta pelo ataque e afirmou que, enquanto não houver paz na Galileia, "também não haverá paz em Beirute".