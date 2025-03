Número de mortos em terremoto em Mianmar chega a 1,7 mil, e luta por ajuda se intensifica

Em algumas áreas próximas ao epicentro do terremoto, moradores disseram à Reuters que a assistência do governo é escassa, deixando as pessoas entregues à própria sorte.

"É necessário restaurar as rotas de transporte o mais rápido possível", disse Min Aung Hlaing a autoridades no sábado, segundo a mídia estatal. "É necessário consertar as ferrovias e também reabrir os aeroportos para que as operações de resgate sejam mais eficazes."

O modelo preditivo do Serviço Geológico dos Estados Unidos estima que o número de mortos em Mianmar pode eventualmente ultrapassar 10.000 e que as perdas podem exceder a produção econômica anual do país.

"NEM AJUDA, NEM SOCORROS"

Hospitais em partes do centro e noroeste de Mianmar, incluindo a segunda maior cidade, Mandalay, e a capital Naypyitaw, estavam tendo dificuldades para lidar com o elevado fluxo de feridos, informou o escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários na noite de sábado.

O terremoto também abalou partes da Tailândia, derrubando um arranha-céu em construção e matando 18 pessoas na capital, de acordo com autoridades tailandesas.