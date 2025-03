Premiê israelense promete pressionar Hamas após proposta de cessar-fogo

Sami Abu Zuhri, uma autoridade de alto escalão do Hamas, disse que os comentários de Netanyahu eram uma receita para uma "escalada sem fim" na região.

Netanyahu negou afirmações de que Israel, que retomou seus bombardeios sobre Gaza após uma trégua de dois meses e enviou tropas de volta para o enclave, não estava negociando, e disse: "Estamos conduzindo isso sob fogo, e portanto, também é eficaz".

"Vemos que de repente há rachaduras", disse ele em uma declaração em vídeo divulgada neste domingo.

No sábado, Khalil al-Hayya, líder do Hamas em Gaza, disse que o grupo havia aceitado uma proposta que fontes de segurança disseram incluir a liberação de cinco reféns israelenses por semana. Mas ele afirmou que abaixar as armas, como Israel exige, era uma "linha vermelha" que o grupo não cruzaria.

Neste domingo, primeiro dia do feriado muçulmano de Eid al-Fitr, as autoridades de saúde de Gaza informaram que pelo menos 24 pessoas, incluindo várias crianças, haviam sido mortas em ataques israelenses. Nove delas foram mortas em uma única tenda na cidade de Khan Younis, no sul.

Mais tarde, neste domingo, o Serviço de Crescente Vermelho Palestino informou que finalmente conseguiu acessar a área para procurar equipes de resgate que haviam sido atingidas por fogo israelense durante uma missão de resgate no oeste de Rafah, uma semana após o ataque.