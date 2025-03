Presidente da Finlândia afirma que disse a Trump sobre necessidade de prazo para cessar-fogo na Ucrânia

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump tem se concentrado em acabar com o que ele chama de uma guerra "ridícula" na Ucrânia. Nesta semana, os EUA anunciaram acordos paralelos com a Ucrânia e a Rússia para pausar os ataques no Mar Negro e contra os alvos energéticos um do outro.

Stubb disse a repórteres que a paciência de Trump com a Rússia está se esgotando e que os EUA têm planos "de longo alcance" caso a Rússia não aceite um cessar-fogo.

Neste domingo, Trump ameaçou impor tarifas secundárias de 25% a 50% sobre todo o petróleo russo se sentir que Moscou está bloqueando seus esforços para acabar com a guerra.

(Reportagem de Essi Lehto)