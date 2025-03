Terremoto de magnitude 7 atinge as ilhas de Tonga, diz GFZ

(Reuters) - Um terremoto de magnitude 7 atingiu Tonga neste domingo, a uma profundidade de 16 km, informou o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ).

O GFZ havia estimado anteriormente a magnitude do terremoto em 6,6.

O Sistema de Alerta de Tsunami do Pacífico informou que ondas de tsunami perigosas podem ocorrer dentro de 300 km do epicentro ao longo das costas de Tonga. Tonga é um reino polinésio composto por mais de 170 ilhas no Pacífico Sul.