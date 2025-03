Após ameaça de sanções de Trump, Kremlin diz que Rússia e EUA trabalham por ideias de paz na Ucrânia

Questionado sobre os comentários de Trump, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou continua a trabalhar com Washington e que Putin permanecia aberto a contatos com Trump.

Uma ligação entre Trump e Putin pode ser marcada em curto prazo, se necessário, embora nenhuma ligação estivesse programada para esta semana, segundo ele.

"Continuamos a trabalhar com o lado norte-americano, em primeiro lugar, para construir nossas relações bilaterais, que foram muito prejudicadas durante o governo anterior", disse Peskov.

"E também estamos trabalhando na implementação de algumas ideias relacionadas ao acordo com a Ucrânia. Esse trabalho está em andamento, mas até o momento não há detalhes específicos que possamos ou devamos informar. Esse é um processo demorado, provavelmente devido à sua complexidade."

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump adotou uma postura mais conciliatória em relação à Rússia, o que deixou os aliados ocidentais cautelosos enquanto ele tenta intermediar o fim da guerra na Ucrânia.

Seus comentários sobre Putin no domingo refletem sua crescente frustração com a falta de movimento em um cessar-fogo.