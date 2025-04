Argentinos afetados pela pobreza remexem lixeiras em busca de comida apesar de melhora de perspectivas econômicas

Isso fez com que a pobreza aumentasse para 53% no primeiro semestre do ano passado, de 41,7% seis meses antes, mesmo quando a economia começou a se estabilizar e a inflação caiu.

"Há cada vez mais pessoas vasculhando lixeiras aqui, procurando comida", disse Jorge Silvero, um morador de Buenos Aires que sobrevive como catador no subúrbio de Tapiales.

"As pessoas vêm dar uma olhada e levam uma sacolinha, alguns vegetais para casa. Elas têm o suficiente para comer, pelo menos para levar para casa. Mas a fome é terrível."

Há esperança de que as piores dificuldades possam ter acabado. O governo divulgará os dados sobre a pobreza para o segundo semestre de 2024 na segunda-feira, e espera-se que haja uma queda acentuada, já que a inflação caiu de quase 300% em abril passado para 67%.

"Agora temos estabilidade de preços, ou pelo menos estabilidade macroeconômica e inflação muito mais baixa", disse Agustin Salvia, diretor do Observatório da Dívida Social Argentina da Universidade Católica da Argentina, à Reuters.

No entanto, ele alertou que os níveis de renda dos trabalhadores, aposentados e pensionistas continuam abaixo do que eram no final de 2023 e que muitas pessoas estão assumindo "empregos mais precários, de subsistência e trabalho informal".