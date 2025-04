Argentinos continuam lutando contra a pobreza, apesar de melhora em indicador

Por Miguel Lo Bianco

BUENOS AIRES (Reuters) - A inflação mais baixa está provocando uma queda na pobreza na Argentina, que chegou a atingir mais da metade da população durante o primeiro ano de governo do presidente ultraliberal Javier Milei, embora muitos digam que não sentem qualquer mudança.

Milei, que assumiu o cargo no final de 2023, conseguiu reduzir a inflação com base em um ajuste rigoroso dos gastos públicos e um dólar barato, embora a sustentabilidade do programa que está revertendo o aumento da pobreza ocorrido no início de seu mandato esteja em dúvida devido à escassez de dólares do banco central.