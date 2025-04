Conselho Superior do Judiciário da França diz que ameaças contra magistrados após veredicto de Le Pen são inaceitáveis

PARIS (Reuters) - O Conselho Superior do Judiciário da França disse nesta segunda-feira que as ameaças contra magistrados envolvidos no caso da líder da extrema-direita francesa Marine Le Pen, proibida de concorrer a cargos públicos por cinco anos, não podem ser aceitas em uma sociedade democrática.

Em uma declaração, o conselho expressou preocupação com as reações virulentas à decisão, dizendo que essas reações podem colocar a independência do Judiciário em questão.

A chefe do partido Rally Nacional (RN), Marine Le Pen, foi proibida de concorrer a cargos públicos por cinco anos após ser condenada nesta segunda-feira por desvio de fundos.