Corpos de 8 médicos do Crescente Vermelho são recuperados em Gaza, 1 ainda está desaparecido

(Reuters) - Os corpos de oito médicos do Crescente Vermelho Palestino que foram atacados em Gaza há pouco mais de uma semana foram recuperados, mas um nono trabalhador ainda não foi encontrado, disse a Cruz Vermelha.

Em uma declaração no final do domingo, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse que estava "chocado" com as mortes.

"Seus corpos foram identificados hoje e foram recuperados para um enterro digno. Esses funcionários e voluntários estavam arriscando suas próprias vidas para dar apoio a outras pessoas", afirmou.