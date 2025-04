Corpos de médicos palestinos são recuperados de vala em Gaza, diz ONU

"Seus corpos foram identificados hoje e foram recuperados para um enterro digno. Esses funcionários e voluntários estavam arriscando suas próprias vidas para dar apoio a outras pessoas", disse.

A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC) disse que um trabalhador do grupo de nove membros do Crescente Vermelho ainda não foi encontrado. A IFRC não comentou imediatamente sobre os detalhes do local onde os corpos foram encontrados. O grupo desapareceu em 23 de março, após Israel retomar uma ofensiva total contra o Hamas no início deste mês.

O Crescente Vermelho palestino disse que também recuperou os corpos de seis membros da defesa civil e um funcionário da ONU na mesma área e disse que as forças israelenses tinham como alvo os trabalhadores. As declarações da Cruz Vermelha não atribuíram a culpa pelos ataques.

O Exército israelense disse nesta segunda-feira que um inquérito havia descoberto que, em 23 de março, as tropas abriram fogo contra um grupo de veículos que incluía ambulâncias e caminhões de bombeiros quando os veículos se aproximaram de uma posição sem coordenação prévia e sem faróis ou sinais de emergência.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, em inglês) disse que vários militantes pertencentes aos grupos Hamas e Jihad Islâmica foram mortos.

"As IDF condenam o uso repetido de infraestrutura civil pelas organizações terroristas na Faixa de Gaza, incluindo o uso de instalações médicas e ambulâncias para fins terroristas", disse em um comunicado.