EUA sancionam seis autoridades chinesas e de Hong Kong por violações de direitos

Os EUA estão sancionando seis indivíduos que "se envolveram em ações ou políticas que ameaçam corroer ainda mais a autonomia de Hong Kong, em contravenção aos compromissos da China e em conexão com atos de repressão transnacional", afirmou.

Países ocidentais criticaram Pequim por impor a lei de segurança nacional em Hong Kong e usá-la para prender ativistas pró-democracia, além de fechar meios de comunicação liberais e grupos da sociedade civil.

Autoridades chinesas e de Hong Kong afirmam que a lei, que pune subversão, conluio com forças estrangeiras e terrorismo com penas que podem chegar à prisão perpétua, trouxe estabilidade ao território controlado pela China após protestos em larga escala contra o governo em 2019.

As sanções anunciadas nesta segunda-feira bloqueiam qualquer propriedade dentro dos EUA que possa pertencer aos indivíduos, incluindo Dong Jingwei, ex-funcionário sênior da principal agência de inteligência civil da China, agora diretor do Escritório de Pequim para Salvaguarda da Segurança Nacional em Hong Kong.

A embaixada da China em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Os EUA emitiram as sanções com base em decreto de 2020 do presidente Donald Trump durante seu primeiro mandato, embora parlamentares democratas e republicanos dos EUA tenham pressionado o governo Biden em 2024 para sancionar todas as seis autoridades.