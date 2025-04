Groenlândia fortalece laços dinamarqueses enquanto busca independência

"Estamos no Reino da Dinamarca neste momento e, enquanto estivermos nessa configuração, precisamos construir nosso relacionamento e nossa parceria para fortalecê-la até o dia em que pudermos ser uma nação soberana", disse Nielsen.

"Temos uma forte parceria com a Dinamarca, e é nisso que vamos nos basear até o dia em que pudermos ser soberanos", acrescentou.

Enquanto isso, disse, a Groenlândia quer uma parceria com os baseada no respeito mútuo com os EUA.

"A Groenlândia nunca fará parte dos Estados Unidos... Queremos fazer comércio. Queremos uma parceria forte em termos de segurança nacional, é claro, mas queremos isso com respeito mútuo. Nunca estaremos à venda e nunca seremos norte-americanos", disse Nielsen.

Questionado sobre um comentário feito pelo vice-presidente dos EUA, JD Vance, na sexta-feira, de que a Dinamarca não havia feito um bom trabalho para manter a Groenlândia segura, Nielsen disse:

"No momento, estamos em uma fase em que eles estão se fortalecendo, e precisamos encontrar soluções juntos."