Irã dará "forte golpe" contra EUA em caso de ataque, diz Khamenei

"A inimizade dos EUA e de Israel sempre existiu. Eles ameaçam nos atacar, o que não achamos muito provável, mas se cometerem qualquer maldade, certamente receberão um forte golpe recíproco", disse Khamenei.

"E se eles estiverem pensando em causar sedição dentro do país, como nos últimos anos, o próprio povo iraniano lidará com eles", acrescentou.

Autoridades iranianas culpam o Ocidente pelos recentes distúrbios, incluindo as manifestações de 2022-2023 pela morte sob custódia de Mahsa Amini, uma jovem detida por supostamente desrespeitar as regras do hijab, e os protestos em todo o país em 2019 pelo aumento dos preços dos combustíveis.

Na semana passada, o Irã respondeu à carta dos EUA, com o presidente Masoud Pezeshkian explicando no domingo que Teerã não entraria em negociações diretas com Washington, mas estava disposto a continuar as conversas indiretamente de acordo com uma injunção de Khamenei.

"Uma ameaça aberta de 'bombardeio' por um chefe de Estado contra o Irã é uma afronta chocante à própria essência da paz e da segurança internacional", afirmou no X nesta segunda-feira o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baghaei.

"Violência gera violência, paz gera paz. Os EUA podem escolher o curso e ceder às consequências."