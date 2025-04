Irã faz queixa contra Trump na ONU por comentarios 'imprudentes e beligerantes'

O Irã reclamou ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas nesta segunda-feira sobre os comentários "imprudentes e beligerantes" do presidente dos EUA, Donald Trump, descrevendo-os como "uma violação flagrante do direito internacional" e da Carta das Nações Unidas.

Trump ameaçou o Irã no domingo com bombardeios e tarifas secundárias se Teerã não chegasse a um acordo com Washington sobre seu programa nuclear.

Em uma carta, vista pela Reuters, o embaixador do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani, escreveu que o governo iraniano "adverte fortemente contra qualquer aventura militar e responderá rápida e decisivamente a qualquer ato de agressão ou ataque dos Estados Unidos ou de seu aliado, o regime israelense, contra sua soberania, integridade territorial ou interesses nacionais".