Israel propõe acordo sobre reféns enquanto combates continuam em Gaza

"As IDF (Forças de Defesa de Israel) estão retornando às operações intensas para desmantelar as capacidades das organizações terroristas nessas áreas", disse o porta-voz militar em árabe em um comunicado.

O Hamas afirmou no fim de semana que havia aceitado as propostas feitas pelos mediadores do Catar e do Egito, que, segundo fontes de segurança, implicariam na libertação de cinco reféns por semana em troca de uma trégua.

Os militares israelenses, que cortaram a ajuda a Gaza, retomaram as operações em 18 de março, após uma trégua de dois meses, durante a qual 33 reféns israelenses e cinco tailandeses foram libertados em troca de cerca de 2.000 prisioneiros e detentos palestinos.