Le Pen é condenada por corrupção e impedida de concorrer à Presidência da França em 2027

Bardella, de 29 anos, ajudou a expandir o apelo do RN entre os eleitores mais jovens, mas especialistas dizem que ele pode não ter a experiência necessária para conquistar o eleitorado mais amplo de que o RN precisa para garantir a vitória em 2027.

O RN e duas dúzias de figuras do partido também foram considerados culpados de desviar fundos do Parlamento Europeu. O partido foi condenado a pagar uma multa de 2 milhões de euros, com metade do valor suspenso.