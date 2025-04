Líder de extrema-direita lidera pesquisa para eleição presidencial na Romênia

Por Luiza Ilie

BUCARESTE (Reuters) - O líder da oposição de extrema-direita, George Simion, liderou uma pesquisa de opinião publicada nesta segunda-feira, cinco semanas antes do primeiro turno de uma nova eleição presidencial que poderá determinar se a Romênia permanecerá em seu rumo pró-ocidental.

O país, membro da União Europeia e da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que faz fronteira com a Ucrânia, repetirá a eleição de dois turnos em 4 e 18 de maio, depois que o Tribunal Constitucional anulou a votação inicial em dezembro, após acusações de interferência russa, que Moscou negou.