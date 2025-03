Marine Le Pen é impedida de concorrer a cargos públicos por 5 anos após condenação por corrupção na França

Le Pen, o RN e duas dezenas de figuras do partido foram acusados de desviar mais de 4 milhões de euros de fundos do Parlamento Europeu para pagar funcionários baseados na França. Eles argumentaram que o dinheiro foi usado de forma legítima e que as alegações definiram de forma muito restrita o que um assistente parlamentar faz.

A juíza Bénédicte de Perthuis disse que Le Pen estava "no centro" do esquema.

A retirada de Le Pen da disputa provavelmente intensificará um debate na França sobre como os juízes policiam a política.

Desde sua primeira derrota para Macron em 2017, Le Pen tem trabalhado pacientemente para suavizar sua imagem, levando seu partido para o mainstream político e se esforçando para aparecer como uma líder em espera, em vez de uma oponente radical antissistema.

Atualmente, ela preside o maior partido na Assembleia Nacional.

Os juízes também deram a Le Pen uma sentença de quatro anos de prisão — dos quais dois anos são uma sentença suspensa — e uma multa de 100.000 euros. É quase certo que ela vai recorrer, e nenhuma dessas penalidades será aplicada até que seus recursos sejam esgotados.