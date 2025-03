Netanyahu é convocado a prestar depoimento sobre laços com Catar

Netanyahu, que está sendo julgado por uma série separada de acusações de corrupção que ele nega, rejeitou as acusações sobre seus assessores e o Catar como "notícias falsas" e uma campanha politicamente motivada contra ele.

Uma autoridade do Catar também rejeitou as acusações como parte de uma "campanha de difamação" contra o Catar.

De acordo com investigações recentes feitas pela Kan e pelo jornal Haaretz, os assessores são suspeitos de terem orquestrado ou participado de uma campanha para melhorar a imagem do Catar no exterior. Eles negam qualquer irregularidade.

Mais cedo nesta segunda-feira, Netanyahu nomeou um novo chefe para assumir a agência de inteligência doméstica de Israel após um amargo impasse com o atual chefe, que tem presidido a investigação sobre o Catar, junto da polícia.

Netanyahu nomeou um ex-comandante da Marinha israelense, Eli Sharvit, para substituir o chefe do Shin Bet, Ronen Bar, que permanece no cargo enquanto aguarda uma decisão da Suprema Corte sobre as contestações legais à sua demissão.

As medidas do governo para demitir Bar, que tem presidido a investigação sobre possíveis vínculos entre o Catar e três dos assessores de Netanyahu, têm provocado protestos de rua em Tel Aviv e Jerusalém.