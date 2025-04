Petrobras corta preço do diesel pela 1ª vez desde 2023

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras vai reduzir o preço médio do diesel vendido em suas refinarias em 4,6%, a R$3,55 por litro, a partir de 1º de abril, disse a presidente da companhia, Magda Chambriard, no primeiro corte de valores deste combustível desde dezembro de 2023.

O movimento acontece quase dois meses depois de a Petrobras ter elevado o preço do diesel em 6%, em 1º de fevereiro. Antes disso, a companhia passou mais de um ano sem mexer no valor do combustível mais vendido do Brasil.

A redução ocorrerá após os preços da companhia ficarem grande parte de março acima do valor de paridade de importação (PPI), segundo cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), o que favorece operações de importações por companhias privadas.