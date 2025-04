Suécia anuncia mais ajuda militar à Ucrânia no valor de US$1,6 bilhão

"Estamos agora em um estágio crítico da guerra. Nosso foco agora é apoiar a Ucrânia o máximo possível para que ela possa ficar em uma posição de força durante essas negociações", afirmou ele.

Jonson disse que todos os países europeus precisam agora aumentar seu apoio à Ucrânia. "Mais países precisam fazer mais."

Desde que assumiu o cargo em janeiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, tem procurado intermediar um cessar-fogo para acabar com os combates na guerra de três anos na Ucrânia.

Jonson, perguntado na coletiva de imprensa se a Europa tem a capacidade financeira e de produção para assumir mais responsabilidade se os Estados Unidos diminuírem a escala, disse: "Estou um pouco mais preocupado com a produção industrial de defesa do que com os recursos financeiros".

"A UE sozinha tem uma economia oito vezes maior que a da Rússia, portanto, se houver vontade, há uma maneira de obter amplo apoio. A limitação tem sido a produção industrial de defesa na Europa, que foi adaptada para tempos de paz", declarou ele.

(Reportagem de Niklas Pollars e Anna Ringstrom)