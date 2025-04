Trump diz que condenação de Le Pen na França é algo muito relevante

Ao longo dos anos, defensores dos direitos humanos têm feito comparações entre Le Pen e Trump em relação às suas opiniões anti-imigração e à retórica agressiva contra as minorias.

A decisão do tribunal francês foi um revés para Le Pen, de 56 anos. A líder do partido Reunião Nacional (RN) é uma das figuras mais proeminentes da extrema-direita europeia e está na frente nas pesquisas para as eleições na França em 2027.

"Eu sei tudo sobre isso, e muitas pessoas pensaram que ela não seria condenada por nada", disse Trump.

"Mas ela foi proibida de concorrer por cinco anos, e é a principal candidata. Isso se parece com este país, isso se parece muito com este país", disse Trump, em uma aparente referência a casos legais que ele mesmo enfrentou antes de assumir o cargo.

Trump foi indiciado por encobrir o pagamento a uma estrela pornô por um acordo de silêncio, por tentativas de anular os resultados da eleição de 2020, que ele perdeu, e pela retenção de documentos confidenciais após o término de seu primeiro mandato. Ele foi condenado no caso do dinheiro secreto. Ele nega ter cometido irregularidades em todos os casos, que considera terem motivação política.

As acusações federais contra o republicano foram retiradas após sua vitória nas eleições de 2024.