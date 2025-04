Zelenskiy diz que Rússia cometeu mais de 183.000 crimes de guerra na Ucrânia

Estados Unidos e Rússia não reconhecem a jurisdição do tribunal e o presidente dos EUA, Donald Trump, autorizou sanções econômicas e de viagem contra o tribunal de crimes de guerra por causa de suas investigações de cidadãos norte-americanos ou aliados dos EUA.

O congelamento de financiamento estrangeiro por parte dos EUA também afetou um esforço internacional para responsabilizar a Rússia por supostos crimes de guerra, cortando programas de ajuda que forneciam conhecimento e supervisão às autoridades ucranianas.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia expressou otimismo cauteloso no mês passado de que as sanções do TPI não afetariam as investigações relacionadas à Ucrânia.

HOMENAGEM ÀS VÍTIMAS DE BUCHA

O TPI emitiu mandado de prisão para o presidente russo, Vladimir Putin, pela deportação de crianças ucranianas, uma medida descartada por Moscou como juridicamente sem sentido.

Zelenskiy, com a primeira-dama Olena Zelenska e autoridades europeias visitantes, prestou homenagem às vítimas da ocupação russa de Bucha, que durou um mês, em 2022. As tropas russas deixaram corpos espalhados pelas ruas quando fugiram do subúrbio de Kiev durante uma retirada mais ampla.