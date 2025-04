Após decisão sobre Le Pen, acusações de "lawfare" chegam à França

Carpentier disse que o sistema independente de Justiça da França, juntamente com seu robusto processo de apelação, proporciona uma proteção contra julgamentos desonestos.

Entretanto, a França não está mais imune a ataques políticos ao sistema Judiciário, disse ele.

"Está claro que algo está começando a apodrecer na França", disse Carpentier. "Estamos começando a presumir que, por padrão, assim que os juízes proferem uma decisão que não nos agrada, essa decisão é necessariamente motivada politicamente."

Ele apontou as ameaças de morte antes da decisão de segunda-feira contra os promotores do caso de Le Pen e um dos juízes como prova do mal-estar cívico da França. Essas ameaças continuaram depois que a juíza Benedicte de Perthuis proferiu sua decisão, com sua foto estampada no X e em outros sites de extrema-direita.

"Benedicte de Perthuis é a bruxa feia de esquerda que proibiu Le Pen de concorrer a um cargo", publicou um usuário no X, em um dos muitos exemplos.

Le Pen, o ministro da Justiça, Gérald Darmanin, e o Conselho Superior do Judiciário condenaram as ameaças. A polícia de Paris confirmou que uma investigação estava em andamento, encaminhando as perguntas ao gabinete do promotor de Paris, que não respondeu.