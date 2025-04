Argentina busca acordo comercial com EUA em meio à iminência de tarifas de Trump

Por Nicolás Misculin

BUENOS AIRES (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Gerardo Werthein, se encontrará com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, nesta terça-feira, em uma viagem com o objetivo de estabelecer as bases iniciais para um acordo comercial entre os dois países, mesmo com o presidente norte-americano, Donald Trump, a caminho de impor tarifas abrangentes.

A visita de Werthein a Washington ocorre um dia antes de Trump anunciar tarifas recíprocas em 2 de abril, apelidado de "Dia da Libertação" pelo presidente dos EUA, que terá como alvo todos os países e poderá abalar o comércio global.