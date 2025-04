China lança exercícios militares em torno de Taiwan e chama presidente da ilha de "parasita"

As Forças Armadas da China enviaram navios, aeronaves e artilharia para praticar o bloqueio da ilha, ataques a alvos terrestres e marítimos e interceptação aérea para "testar a coordenação das forças em combate", disse o Comando do Teatro Oriental de Pequim em um comunicado.

Em maio passado, três dias após a posse de Lai, as forças chinesas realizaram jogos de guerra para simular a tomada do controle total das áreas a oeste da chamada primeira cadeia de ilhas e realizaram exercícios de mísseis com fogo real.

A China considera Taiwan, governada democraticamente, como parte de seu próprio território e chama Lai de "separatista". Em um vídeo que acompanha seu anúncio, o Comando do Teatro Oriental o chamou de "parasita" em inglês e o retratou como um inseto verde segurado por pauzinhos sobre uma Taiwan em chamas.

O governo de Taiwan condenou os exercícios, com o gabinete presidencial dizendo que a China foi "amplamente reconhecida pela comunidade internacional como um causador de problemas" e que o governo tem a confiança e a capacidade de se defender.

O governo de Taiwan rejeita as reivindicações de soberania de Pequim, dizendo que somente o povo da ilha pode decidir seu futuro.

Duas autoridades graduadas de Taiwan disseram à Reuters que mais de 10 navios militares chineses se aproximaram da zona contígua de 24 milhas náuticas (44 km) de Taiwan e que Taiwan enviou seus próprios navios de guerra para responder.