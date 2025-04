Demissões em massa de Trump na área de saúde incluem equipe que supervisiona resposta à gripe aviária, diz fonte

Kristy Pabilonia, diretora executiva de diagnósticos clínicos do Sistema de Saúde Veterinária da Universidade Estadual do Colorado, disse que confiava no centro para receber relatórios de infecções de gatos que poderiam estar ligadas a alimentos para animais de estimação.

"Isso me mantém acordada à noite pensando na possibilidade de não ter a quem recorrer", disse ela.

É provável que os cortes também atrapalhem significativamente os esforços em andamento para desenvolver uma infraestrutura de testes de gripe aviária para queijo artesanal de leite cru envelhecido, disse Keith Poulsen, veterinário e diretor do Laboratório de Diagnóstico Veterinário de Wisconsin, que esteve envolvido no esforço.

As autoridades federais de saúde têm alertado contra o consumo de leite cru, que pode conter uma série de patógenos, devido ao surto de gripe aviária. Cerca de mil rebanhos de gado leiteiro dos EUA foram infectados com o vírus no ano passado. Kennedy tem sido um defensor do leite cru.

Coordenar os testes de gripe aviária por meio da rede nacional de laboratórios é fundamental para rastrear e gerenciar a disseminação do vírus, disse Poulsen.

"Você corta a cabeça da liderança e agora temos que reinventar a roda", disse ele.