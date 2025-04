Departamento de Transporte dos EUA faz nova oferta de demissão voluntária a funcionários

O USDOT tem uma força de trabalho de cerca de 57.000 pessoas, de acordo com um site do governo.

Em fevereiro, cerca de 75.000 funcionários federais do governo concordaram em participar da primeira rodada do programa de demissão diferida liderado pelo Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), do bilionário Elon Musk. O grupo foi encarregado de reduzir o tamanho da força de trabalho federal.

Um porta-voz do USDOT disse que o departamento estava isentando funcionários críticos à segurança, mas fornecendo aos trabalhadores "uma segunda chance de sair voluntariamente".

"Esta é apenas uma parte do nosso esforço para tornar o departamento mais eficiente e responsável perante o contribuinte", disse.

Outras agências federais também estão oferecendo uma segunda chance para que os funcionários aproveitem a oferta, incluindo o Departamento de Agricultura.

O presidente Donald Trump deu às agências federais até 13 de março para se prepararem para uma onda de demissões em massa por meio de planos de "redução de força", como parte de seu esforço para reduzir o tamanho do governo federal rapidamente.