Israel mata autoridade do Hezbollah em ataque aéreo a Beirute

Israel desferiu duros golpes no Hezbollah durante a guerra, matando milhares de seus combatentes, destruindo grande parte de seu arsenal e eliminando seus principais líderes, incluindo Hassan Nasrallah.

O Hezbollah negou qualquer participação nos recentes ataques com foguetes do Líbano contra Israel, incluindo um que levou Israel a realizar um ataque aéreo nos subúrbios do sul na última sexta-feira.

O ataque da madrugada de terça-feira parece ter danificado os três andares superiores de um prédio, segundo repórter da Reuters que estava no local, com as varandas desses andares destruídas.

Os vidros dos andares inferiores estavam intactos, indicando um ataque direcionado. Ambulâncias estavam no local enquanto famílias fugiam para outras partes de Beirute.

Não houve aviso prévio, em contraste com o ataque de sexta-feira, quando os militares israelenses anunciaram qual prédio pretendiam atingir e ordenaram que os moradores deixassem a área.

O presidente libanês, Joseph Aoun, condenou o último ataque aéreo, chamando-o de "aviso perigoso" que sinaliza intenções premeditadas contra o Líbano, o que intensificaria a aproximação diplomática e mobilizaria aliados internacionais.