Juiz dos EUA decide que caso de Khalil, estudante de Columbia, seguirá em Nova Jersey

Por Luc Cohen

NOVA IORQUE (Reuters) - O estudante Mahmoud Khalil, da Universidade de Columbia, pode continuar contestando a legalidade de sua prisão pelas autoridades de imigração em Nova Jersey, em vez de Louisiana, onde está detido, decidiu um juiz dos EUA nesta terça-feira.

A decisão do juiz distrital Michael Farbiarz em Newark, Nova Jersey, significa que quaisquer apelações no caso do ativista palestino serão ouvidas pelo 3º Tribunal de Apelações dos EUA, que tem uma divisão de 6-6 entre juízes ativos nomeados por presidentes republicanos e democratas. O 5º Tribunal de Apelações dos EUA, o tribunal de apelações mais conservador do país, foi preterido.