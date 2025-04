Maioria dos ucranianos temem que esforços de Trump levem a 'paz injusta'

Mais de 50% dos ucranianos criticam os esforços de paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, temendo que eles provavelmente levem a um fim parcialmente injusto ou completamente injusto da guerra da Rússia contra seu país, mostrou uma pesquisa ucraniana nesta terça-feira.

Trump prometeu dar um fim rápido à guerra de três anos, mas, às vezes, repetiu as falas do Kremlin em relação ao conflito —e, em um determinado momento, culpou Kiev por tê-lo iniciado. Ele também suspendeu temporariamente a ajuda militar e o compartilhamento de inteligência com a Ucrânia.

O KIIS (Instituto Internacional de Sociologia de Kiev) disse que baseou suas conclusões em uma pesquisa com 1.326 pessoas no território controlado pela Ucrânia, de 12 a 22 de março.