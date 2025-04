Princeton diz que governo dos EUA congelou bolsas de pesquisas

O governo Trump ameaçou cortar o financiamento federal para outras universidades devido à suposta tolerância ao antissemitismo, além da falha em proteger estudantes judeus durante os protestos pró-palestinos nos campi no ano passado.

"Estamos comprometidos em combater o antissemitismo e todas as formas de discriminação, e cooperaremos com o governo no combate ao antissemitismo. Princeton também defenderá vigorosamente a liberdade acadêmica e os direitos de devido processo legal desta universidade", disse Eisgruber na declaração.

As agências federais não fizeram comentários imediatos.

Manifestantes, incluindo alguns grupos judaicos, dizem que o governo do presidente Donald Trump confunde, de forma equivocada, as críticas à campanha militar de Israel em Gaza e a defesa dos direitos palestinos com o antissemitismo e o apoio ao Hamas.

Grupo militante que governa Gaza, o Hamas atacou Israel em outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo cerca de 250 reféns, de acordo com contagens israelenses. O subsequente ataque militar de Israel em Gaza matou mais de 50.000, de acordo com o ministério da saúde local. Israel também enfrenta acusações de genocídio e crimes de guerra, sendo que o país nega.

O governo Trump também está revisando US$9 bilhões em contratos federais e bolsas concedidas à Universidade Harvard.