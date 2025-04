Rússia diz que não pode aceitar propostas dos EUA sobre Ucrânia "na forma atual"

Por Andrew Osborn

MOSCOU (Reuters) - A Rússia não pode aceitar as propostas dos Estados Unidos para acabar com a guerra na Ucrânia em sua forma atual, porque elas não abordam os problemas que Moscou considera terem causado o conflito, disse um diplomata russo sênior, sugerindo que as negociações entre EUA e Rússia sobre o assunto estão paralisadas.

Os comentários do vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, indicam que Moscou e Washington não conseguiram, até o momento, superar as diferenças que o presidente Vladimir Putin levantou há mais de duas semanas, quando disse que as propostas dos EUA precisavam ser reformuladas.