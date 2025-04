Sobreviventes do terremoto em Mianmar ficam sem comida e abrigo; número de mortos ulrapassa 2.700

Na vizinha Tailândia, as equipes de resgate continuavam a procurar vidas nos escombros de um arranha-céu que desabou na capital Bangcoc, mas reconheceram que o tempo estava contra eles.

Na área de Mandalay, em Mianmar, 50 crianças e dois professores morreram quando sua escola desabou, informou o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários.

"Nas áreas mais atingidas ... as comunidades sofrem para atender às suas necessidades básicas, como acesso à água potável e saneamento, enquanto as equipes de emergência trabalham incansavelmente para localizar sobreviventes e fornecer ajuda para salvar vidas", disse o órgão da ONU em um relatório.

O Comitê Internacional de Resgate afirmou que abrigo, comida, água e ajuda médica são necessários em lugares como Mandalay, perto do epicentro do terremoto.

"Tendo vivido o terror do terremoto, as pessoas agora temem os tremores secundários e estão dormindo ao relento nas estradas ou em campos abertos", disse um funcionário do comitê em Mandalay em um relatório.

A guerra civil em Mianmar, onde a junta tomou o poder por meio de um golpe em 2021, complicou os esforços para ajudar os feridos e desabrigados pelo maior terremoto em um século no país do sudeste asiático.