Trump prepara decreto para aumentar exportações de armas, dizem fontes

Por Patricia Zengerle e Mike Stone

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está planejando um decreto que flexibilizaria as regras que regem as exportações de equipamentos militares, e pode anunciá-lo já nesta terça ou na quarta-feira, disseram quatro fontes familiarizadas com as discussões.

As fontes, algumas no governo e outras na indústria, disseram esperar que o decreto seja semelhante à legislação proposta pelo conselheiro de segurança nacional de Trump, Michael Waltz, no ano passado, quando era um membro republicano da Câmara dos Deputados.