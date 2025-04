Vulcão entra em erupção na Islândia e provoca retirada de turistas

Por Louise Rasmussen

CONPENHAGUE (Reuters) - Um vulcão entrou em erupção ao sul da capital da Islândia nesta terça-feira, expelindo lava e fumaça em uma exibição de laranja e vermelho que provocou a retirada de turistas e moradores, embora o tráfego aéreo tenha continuado normalmente.

Conhecida como a terra do gelo e do fogo por suas muitas geleiras e vulcões, a nação insular do Atlântico Norte já registrou 11 erupções ao sul de Reykjavik desde 2021, quando sistemas geológicos adormecidos foram reativados após cerca de 800 anos.