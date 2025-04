Wisconsin vota para escolher novo juiz em campanha com milhões de Musk

Por Joseph Ax

(Reuters) - Os eleitores de Wisconsin, nos Estados Unidos, foram às urnas nesta terça-feira para escolher um novo juiz para a mais alta corte do estado, em uma disputa que representa um referendo antecipado sobre a presidência de Donald Trump, com direitos ao aborto, direitos trabalhistas e regras eleitorais potencialmente em jogo.

A disputa judicial é a mais cara da história dos EUA. Mais de US$90 milhões foram gastos pelos candidatos, pelos partidos estaduais e por grupos externos. Na cifra estão incluídos mais de US$21 milhões gastos pelo bilionário Elon Musk, aliado de Trump, e por grupos políticos com laços com o empresário, de acordo com uma contagem do Brennan Center da Universidade de Nova York.