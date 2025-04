ANÁLISE-Trump usa poder contra inimigos como nenhum outro presidente moderno dos EUA

Os objetivos de Trump não são apenas políticos. Suas ações mostram que ele quer reordenar a sociedade norte-americana com um executivo todo-poderoso no topo, onde as instituições financeiras, políticas e culturais levam sua marca e onde a oposição é cooptada ou reduzida. Com um Congresso complacente controlado por seu partido e uma Suprema Corte dos EUA dominada por conservadores, Trump está operando com menos controles sobre seu poder do que qualquer um de seus antecessores modernos.

Trump tem tentado subjugar e persuadir seus adversários quase que diariamente, com o apoio do temível poder das agências reguladoras e de aplicação da lei sob seu comando. Muitas vezes, ele teve sucesso.

Ele conseguiu arrancar concessões de vários de seus alvos, incluindo a famosa Universidade de Columbia, poderosos escritórios de advocacia e titãs corporativos como Meta e Disney. Todos eles fizeram acordos com a Casa Branca em vez de suportar a pressão, abrindo mão de certa independência e estabelecendo o que alguns consideram precedentes prejudiciais.

Outros estão tomando medidas preventivas para evitar a ira de Trump.

Mais de 20 das maiores empresas e firmas financeiras dos Estados Unidos, incluindo Goldman Sachs, Google e PepsiCo, reverteram programas de diversidade que haviam atraído a crítica de Trump.

Três escritórios de advocacia fecharam acordos com o governo em vez de correrem o risco de perder as autorizações de segurança de seus advogados, o acesso a prédios do governo e, talvez, como resultado, os clientes, enquanto outros três, alvos de decretos de Trump, entraram com ações judiciais em resposta.