Aprovação de Trump cai para 43%, a mais baixa desde que voltou ao cargo

O índice de aprovação do presidente dos EUA, Donald Trump, caiu para 43%, o mais baixo desde seu retorno ao cargo, à medida que os norte-americanos se mostravam descontentes com suas medidas tarifárias e com a forma como seu governo lidou com as informações sobre um ataque militar no Iêmen, mostrou uma pesquisa da Reuters/Ipsos.

A pesquisa de três dias, encerrada nesta quarta-feira, mostrou que a aprovação do desempenho de Trump como presidente caiu 2 pontos percentuais em relação a uma pesquisa realizada de 21 a 23 de março e 4 pontos abaixo dos 47% de aprovação que ele tinha logo após assumir o cargo em 20 de janeiro.

Trump registrou seu maior índice de aprovação no primeiro mandato, 49%, logo após assumir o cargo em janeiro de 2017. Seu índice mais baixo no primeiro mandato foi de 33% em dezembro de 2017. Sua aprovação geral continua mais forte do que na maior parte de seu primeiro mandato.