Arthur Lira deve ser relator do projeto de isenção do IR, diz fonte

BRASÍLIA (Reuters) - O ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) deve ser indicado relator do projeto de lei enviado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda para pessoas que recebem até R$5 mil por mês, disse nesta quarta-feira uma fonte com conhecimento direto das negociações.

A informação de que o atual presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), deve indicar Lira como relator da proposta foi antecipada pela CNN Brasil e confirmada pela Reuters.

Procurada, a assessoria de Motta disse que não poderia falar sobre o assunto e que a escolha do relator deverá ser anunciada na quinta-feira. A assessoria de Lira não quis comentar.