Autoridades dos EUA se opõem a esforço europeu para comprar armas localmente

A preocupação dos EUA com os limites para a compra de armas reflete uma tensão no centro da política europeia do governo Trump.

Trump pediu aos aliados europeus que gastem mais em defesa e assumam maior responsabilidade por sua própria segurança. Ao fazer isso, a UE está procurando trazer a fabricação para dentro de casa, tendo em vista as sugestões do presidente dos EUA de que seu compromisso com a Otan não é absoluto.

Isso vai contra outro objetivo do governo Trump, que é abrir mercados estrangeiros para os fabricantes dos EUA.

A proposta de defesa apresentada em meados de março pela Comissão Europeia, batizada de ReArm Europe, incluía um plano de empréstimo de 150 bilhões de euros (US$162 bilhões) para empréstimos aos governos da UE para serem gastos em projetos de defesa.

Muitos governos da UE dizem que são a favor de uma abordagem mais pan-europeia para a defesa. Mas a forma como isso funcionaria provavelmente será objeto de um debate acirrado -- sobre quem deve ter o poder de decidir sobre projetos conjuntos, quem deve executá-los e como eles devem ser financiados.

Embora a Comissão insista que há maneiras de as empresas de fora da UE competirem por fundos de defesa de acordo com o plano proposto, os fabricantes de armas de fora do bloco enfrentariam, na prática, uma série de obstáculos práticos e administrativos.