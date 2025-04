Avaliação de Lula piora e desaprovação se descola de aprovação, diz Genial/Quaest

A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos

O levantamento aponta ainda que a piora dos índices foi percebida inclusive no Nordeste, tradicional base de apoio do presidente. Também sugere que o eleitorado ainda não sentiu os efeitos das medidas recentemente tomadas pelo governo -- a adoção de alíquota zero para importação de alimentos e o anúncio da isenção do Imposto de Renda para os que ganham até R$5 mil por mês.

Os números que comparam o governo Lula ao de Jair Bolsonaro apresentaram uma inversão em relação a janeiro.

Os 37% que avaliavam o governo Lula como pior do que o de Bolsonaro em janeiro subiram em março para 43%, enquanto agora 39% avaliam o atual governo como melhor do que o anterior, o que representa o limite do empate técnico -- em janeiro, essa parcela correspondia a 42%.

É a primeira vez que numericamente a parcela que acha o governo Lula pior é maior do que a parcela que o considera melhor.

A maior parte dos entrevistados -- 56% -- afirmou que tomou conhecimento das tarifas zeradas de importação de alimentos no momento da pesquisa. Outros 44% disseram que já tinham conhecimento da medida.