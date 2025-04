Bombardeiro estratégico russo cai na Sibéria e uma pessoa morre, diz governador

MOSCOU (Reuters) - Um bombardeiro estratégico russo Tu-22M3 caiu em Irkutsk, região do sudeste da Sibéria, devido a um mau funcionamento técnico, disse o governador local Igor Kobzev nesta quarta-feira.

O avião caiu durante um voo de rotina perto do vilarejo de Buret, no distrito de Usolsk, não causando danos às estruturas civis, escreveu Kobzev em seu canal do Telegram.

Os quatro tripulantes ejetaram, e um deles morreu.