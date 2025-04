China conclui jogos de guerra de dois dias em torno de Taiwan após exercícios com fogo real

"As tropas do comando do teatro permanecem em alerta máximo em todos os momentos e continuarão a fortalecer a prontidão de combate com treinamento intensivo, frustrando resolutamente quaisquer atividades separatistas que busquem a 'independência de Taiwan'", disseram os militares em um post em sua conta de rede social.

Os exercícios seguem um aumento da retórica chinesa contra o presidente de Taiwan, Lai Ching-te, que a China chamou de "parasita" na terça-feira, e vêm na esteira da visita do secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, à Ásia, durante a qual ele criticou repetidamente Pequim.

A China, que considera Taiwan como seu próprio território, chama repetidamente Lai de "separatista". Lai, que venceu as eleições e assumiu o cargo no ano passado, rejeita as reivindicações de soberania de Pequim e afirma que somente o povo de Taiwan pode decidir seu futuro.

O Comando do Teatro Oriental da China disse que, na quarta-feira, como parte do exercício Strait Thunder-2025A, suas forças terrestres realizaram exercícios de longo alcance com fogo real nas águas do Mar da China Oriental, embora não tenha informado o local exato.

"Os exercícios envolvem ataques de precisão em alvos simulados de portos importantes e instalações de energia, e alcançaram os efeitos desejados", declarou, sem entrar em detalhes.

A Administração de Segurança Marítima da China anunciou na terça-feira uma zona fechada para navegação devido a exercícios militares até a noite de quinta-feira em uma área ao norte da província oriental de Zhejiang, a mais de 500 km de Taiwan.