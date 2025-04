Confronto militar parece inevitável se não houver novo acordo nuclear com Irã, diz França

As potências europeias estão tentando criar um caminho diplomático com o objetivo de obter um acordo para restringir a atividade de enriquecimento de urânio do Irã antes do prazo de outubro de 2025, quando as sanções da ONU relacionadas a um acordo de 2015 sobre o programa nuclear do Irã com as potências mundiais expiram.

As potências ocidentais afirmam que o programa nuclear equivale a um esforço disfarçado para desenvolver uma bomba atômica. O Irã há muito tempo nega a busca por armas nucleares.

"A janela de oportunidade é estreita. Temos apenas alguns meses até a expiração desse acordo (de 2015). Em caso de fracasso, um confronto militar parece ser quase inevitável", disse Barrot em uma audiência parlamentar.

A reunião anterior do gabinete, confirmada por três fontes diplomáticas, é rara e destaca a preocupação crescente entre os aliados europeus de Washington de que Estados Unidos e Israel poderiam lançar ataques aéreos contra as instalações nucleares do Irã, a menos que haja um rápido acordo negociado sobre o programa nuclear.

Os EUA reforçaram as capacidades militares no Oriente Médio com mais aviões de guerra, disse o Pentágono na terça-feira, em meio a uma campanha de bombardeio dos EUA contra os houthis, que controlam grande parte do Iêmen e são apoiados pelo Irã.

Um autoridade de alto escalão europeu afirmou que os estrategistas europeus estavam se perguntando se a campanha poderia ser um precursor de um ataque dos EUA ao Irã nos próximos meses.